Новости за ночь: Кадыров пообещал разобраться в крымском скандале

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Кадыров поручил разобраться в задержании зама его постпреда в Крыму

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил задержание заместителя своего постоянного представителя в Крыму Мурада Саидова за драку с бизнесменом. По словам Кадырова, Саидов помогает постпреду на общественных началах, а участники конфликта были давно знакомы и поддерживали деловые отношения. Причиной конфликта стали взаимные претензии по бизнесу, написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что изъятое у Саидова оружие было травматическим, и тот имел разрешение на его использование. Глава Чечни пообещал, что разногласия будут урегулированы «справедливо и в строгом соответствии с законом». Соответствующее поручение разобраться в ситуации Кадыров отдал депутату Госдумы Адаму Делимханову и своему постоянному представителю в Крыму Исе Хачукаеву.

Россия предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

В Минобороны РФ предложили Соединенным Штатам уничтожить установки Mk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет «Томагавк», а также ракеты-мишени и беспилотники, которые нарушают требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, американская сторона уже на протяжении нескольких лет нарушает ДРСМД. Напомним, что со 2 февраля США приостановили свое участие в Договоре, ссылаясь на якобы нарушения его требований российской стороной. Москва в качестве зеркального ответа также приостановила свое участие в соглашении.

Лазарев прокомментировал свое участие в «Евровидении-2019»

Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом заявили в ВГТРК, который в этом году выступает официальным вещателем конкурса. Сам Лазарев в эфире телеканала «Россия 24» пообещал зрителям продемонстрировать «абсолютно другого Сергея Лазарева», которого еще не видели в Европе. Он добавил, что не едет «за реваншем». Напомним, что Лазарев представлял Россию с песней «You Are the Only One» на конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял третье место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.

Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, осужденного в 2005 году по обвинению в покушении на него. На своей странице в Facebook Чубайс пожаловался на то, что журналисты «засыпают» его вопросами, предположительно, по поводу освобождения Квачкова. «Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал глава «Роснано».