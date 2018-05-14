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Общество

Новости за ночь: Глава британской контрразведки предупредит РФ об изоляции

14 Мая 2018 в 07:32
Новости за ночь: Глава британской контрразведки предупредит РФ об изоляции

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Глава британской контрразведки расскажет, почему РФ станет «изолированным изгоем»

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер собирается предупредить Россию о возможной изоляции. С таким заявлением он планирует выступить 14 мая в Берлине. В своей речи он сделает акцент на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери (Лондон уверен в причастности Москвы к данному инциденту). Этот случай Паркер назовёт «целенаправленным актом», который станет причиной превращения России в «ещё более изолированного изгоя», сообщает Bloomberg.

Суд арестовал дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

Дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Елену Слабикову арестовали на два месяца. Такое решение принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Следствие подозревает её вместе с отцом Григорием Слабиковым в хищении свыше 4 миллиардов рублей. Сейчас оба находятся под стражей, сообщает ТАСС. Напомним, главу Северо-Западного управления Ростехнадзора арестовали 11 мая. Ранее у него на работе были проведены обыски при участии сотрудников ФСБ.

Командир группы Ту-95МС рассказал о сближении с американскими истребителями

Американские истребители корректно провели сопровождение российских ракетоносцев Ту-95МС во время их полёта над нейтральными водами. Об этом рассказал командир группы стратегических бомбардировщиков подполковник Александр Манягин. По его словам F-22A держались на почтительном расстоянии (примерно 100 метров) и лишь обозначили своё присутствие, не продемонстрировав никаких агрессивных намерений, сообщает «Красная звезда». Напомним, ранее в Минобороны рассказали об успешном выполнении планового полёта над нейтральными водами.

В Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки молочной продукции в РФ

В РФ завершилась масштабная проверка молочной продукции. Её проводили Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество. В проверке принимали участие творог, молоко, сливочное масло. В итоге оказалось, что подавляющее большинство образцов среди молока и сливочного масла. Больше всего недочётов выявили при исследовании молока. Лишь 28 проб из 73 отобранных соответствовали всем обязательным требованиям. В основном, нарушения связаны с транспортировкой или хранением товара, сообщает ТАСС.

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