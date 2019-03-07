Новости за ночь: Депутат извинился за слова об «алкашах» с маленькой пенсией

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Волгоградский депутат извинился за слова об «алкоголиках» с маленькой пенсией

Депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев, назвавший «алкоголиками и тунеядцами» тех, кто получает маленькую пенсию, принёс извинения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России», парламентарий отметил, что в качестве примера приводил частную ситуацию, что, по его мнению, было некорректно.

Ранее за слова депутата извинились в партии «Единая Россия», отметив, что это личный взгляд парламентария. Напомним, Набиев ранее заявил, что пенсию ниже прожиточного минимума получают «алкоголики и тунеядцы», которые сами виноваты в низком доходе. По его словам, те, кто много работал, получают по «16-20 тысяч». В пример он привёл своих бывших сослуживцев.

Опубликован рейтинг самых пьющих регионов России

Больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономном округе — 28,6 литра на душу населения. Таковы данные рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Второе место в списке заняла Сахалинская область, третье — Магаданская область. В Подмосковье по данным исследования потребляют 25,8 литра.

Отмечается, что для исследования учитывались данные о продаже легальной продукции, учтённой в системе ЕГАИС: коньяке, водке, ликёроводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Пиво, медовуха, сидр и пуаре в исследовании не учитывались.

США и РФ подтвердили задержание двух американцев в Новороссийске

Российский МИД подтвердил задержание двух граждан США в Новороссийске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. О задержании своих граждан осведомлены и в Госдепартаменте США, заявил представитель американского ведомства, сообщает CNN.

Отмечается, что ранее суд признал задержанных американцев в нарушении правил въезда на территорию РФ и пребывания на ней. Российская сторона сообщает, что нарушители были депортированы.

Су-27 перехватил американское судно-разведчик над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что экипаж российского судна подошёл к самолёту на безопасное расстояние, идентифицировал его и заставил удалиться от российских границ. После этого истребитель благополучно вернулся на базу.

Добавим, это уже третий случай на неделю, когда отечественные самолёты были вынуждены перехватывать иностранные судна у границ России.