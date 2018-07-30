Новости за ночь: Делегация ОБСЕ хочет посетить Крым

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В ОБСЕ рассказали о желании посетить Крым

Делегация ОБСЕ хочет посетить Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове. Об этом рассказали в пресс-службе Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ). В свою очередь, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов такое стремление поддержал, но напомнил, что делегатам придётся соблюдать нормы российского законодательства. Однако в БДИПЧ ОБСЕ подчеркнули, что для посещения республики они хотят получить приглашение из Киева и содействие от нынешних властей региона, сообщают «Известия» . Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году.

Трамп заявил о конфликте интересов с Мюллером

Президент США Дональд Трамп рассказал о конфликте интересов со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы главы Соединённых Штатов. По словам американского лидера, у них «неприятные и спорные деловые отношения». К тому же, как пояснил Трамп, Мюллеру было отказано в утверждении на пост глав ФБР, причём произошло это «за день до назначения спецпрокурором». Также президент США выразил неодобрение в связи с тем, что спецпрокурор набирает в свою команду исключительно демократов. Такое сообщение было размещено на странице Трампа в Twitter, сообщает RT.

Стоимость авиабилетов в России может вырасти на 8-10%. Это произойдёт из-за увеличения НДС на внутренние рейсы через Москву с 10% до 20%. Планируется, что поступления в бюджет составят 37 миллиардов рублей. Об этом рассказал президент Российской ассоциации эксплуататор воздушного транспорта Владимир Тасун. При этом на некоторые региональные рейсы ставка будет обнулена, на эти цели из бюджета может быть выделено 17 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

В Европе предложили завести «своего Мюллера»

В Европе может появиться «свой Мюллер», чтобы расследовать «российские атаки». С таким предложением выступил глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ру . Он также подчеркнул, что будет продвигать эту идею в Европарламенте. Напомним, Роберт Мюллер является спецпрокурором США, он расследует якобы произошедшее вмешательство РФ в выборы.