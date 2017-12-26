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Общество

Нотариусам в отдаленных регионах страны будут выплачивать премии

26 Декабря 2017 в 08:10

Федеральная нотариальная палата решила поощрять ежемесячными выплатами сотрудников, которые отправятся работать в отдаленные районы нашей страны. Дефицит кадров особенно заметен в нотариальных округах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

Сейчас их работу зачастую исполняют должностные лица органов местного самоуправления. Однако, отсутствие профильного юридического образования, малоопытность в сложных ситуациях часто оборачивается нарушением законов. Добавим, размер поощрительных выплат пока не определен.  

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