Невзоров: Лидер "тамбовской" ОПГ Барсуков - человек предельно честный

Владимир Барсуков. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Журналист рассказал в эфире НСН, к чему приведет статья за организацию преступного сообщества.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (ранее известного как Владимира Кумарина) к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей. Он был признан виновным по статье о создании преступного сообщества. Журналист Александр Невзоров, в 1990-е годы неоднократно рассказывавший о криминальной деятельности «тамбовских» в Петербурге, считает этот приговор бессмысленным. Сам Барсуков ранее выражал благодарность Невзорову за «рекламу».

«Не было задачи никого рекламировать. Но была реальность Петербурга под названием тамбовцы. И я уж не знаю, насколько нужно было быть слепым, чтобы этого не видеть. Это был предельно важный фактор. А потом мы с ним даже подружились, потому что он оказался человеком храбрым, справедливым и, с моей точки зрения, предельно честным. Это проявлялось в отношении с людьми, в последовательности, в способности держать слово – во многих прекрасных качествах, которых нет у других. А этот приговор только подтверждает мои слова. Он никогда не обобрал нищего, он никогда не напал на беззащитного, никогда не обидел беспомощного. Мы не понимаем, что на самом деле произошло. Из-за чего на самом деле Кумарин оказался в тюрьме. Понятное дело, что за такие пустяки, которые ему вменяются, в России в тюрьму еще никто не садился», - пояснил он в эфире НСН.

Появление в УК отдельной статьи за организацию преступного сообщества Невзоров считает «феноменальной глупостью».

«Много людей пострадает. Это будет серьезный всплеск преступности. Потому что всякая организованная преступность гораздо лучше любой неорганизованной. И все те персонажи, которые обычно удерживаются авторитетом, правилами, дисциплиной, страхом, которые представляют собой структуру, в случае распада этой структуры начинают серьезно мешать жить нам всем. Потому что куда им идти? Они идут обратно по своим подворотням. Только режут они уже того, кого сами считают нужным. Пусть коммерсанты разбираются между собой как хотят. Меня это мало беспокоит. Меня беспокоит, чтобы не обижали людей, которые выбрали более корректный путь существования», - заключил журналист.

Напомним, ранее предполагаемый лидер «тамбовской» ОПГ Владимир Барсуков уже был осужден за покушение на убийство, убийство, рейдерство и вымогательство.