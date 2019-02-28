«Нет тела – нет дела» или как повысить раскрываемость преступлений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что положение дел в сфере раскрываемости преступлений в стране оставляет желать лучшего.

В России раскрывается едва ли половина преступлений, - констатировал Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, он подчеркнул, что ситуация не меняется, несмотря на то, что он говорит об этом из года в год.



«Говорю об этом в последние годы постоянно, практически на каждой коллегии МВД. Однако положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым», - заявил глава государства.

И призвал переломить ситуацию в этом вопросе.

«Важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений. На это должны быть направлены все ресурсы - оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Прошу вас серьезно подумать, какие реальные шаги следует принять для кардинального улучшения ситуации», - подчеркнул Путин.

Обладатели большого опыта оперативной работы из числа слушателей президентского выступления стали, наверное, припоминать наиболее эффективные методы повышения раскрываемости: «слоник», «пятый угол»… Или в меньшей степени связанные с насилием: пара гильз в багажнике автомобиля при досмотре, пакетик с белым порошком в кармане попавшего под руку… От обдумывания экспресс-методов раскрываемости их отвлек следующий пассаж речи Владимира Путина.

«Важно закрепить достигнутые результаты, последовательно добиваться снижения уровня преступности, в повседневной работе ориентироваться на самые жесткие стандарты и требования, чтобы граждане нашей страны были уверены, обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, они встретят понимание, человеческое отношение к себе, а их права и свободы будут надежно защищены», - добавил президент.

Личный состав МВД России был, да и остается очень разнородным. Честные служаки, верные присяге, но (а, может быть, как раз потому) едва сводящие концы с концами от зарплаты до зарплаты. Хочется верить, что их – подавляющее большинство. Но есть и такие, кто, занимая должность начальника городского управления МВД, с удовольствием пировал за одним столом с местными «авторитетными бизнесменами». Или, будучи всего-то замначальника отдела в районном отделении, по совету начальства с неохотой менял премиум-кроссовер на что-нибудь менее броское. Про Захарченко даже вспоминать не будем. Речь все же о тех, с кем приходится встречаться обычным гражданам. Для них именно те, кто работает у них «на земле» - и есть лицо полиции. В одном из подмосковных отделений лицо полиции не менялось годами: 140 кг в поперечнике с любимой поговоркой «нет тела – нет дела»…

Всеволод Нерознак

