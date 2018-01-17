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Общество

Неприятный запах полигона «Кучино» пообещали убрать к концу января

17 Января 2018 в 11:13
Неприятный запах полигона «Кучино» пообещали убрать к концу января

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН рассказал о проведении дегазации свалки. 

Рядом с полигоном «Кучино» вновь зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода. Об этом рассказали в МЧС России. Отмечается, что за 16 января в ведомство обратились  28 граждан, сообщает «Газета.ру».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, что ситуация в районе свалки нормализуется к концу января (слушайте аудио).

«Как мы слышали и в Росприроднадзоре и в администрации Московской области, основные мероприятия рекультивации свалки будут проведены до конца января. Осталось короткое время, за которое всё нормализуется. Надо понимать, что там огромное скопление метана. Все мероприятия, которые были осуществлены, были сделаны в срок и достаточно качественно. Конец января – тот срок, когда всё нормализуется. До наступления теплого времени года будет проведена большая дегазация», - заверил НСН Неверов.

Напомним, жалобы из-за неприятного запаха неоднократно поступали от жителей районов, которые расположены недалеко от полигона твёрдых бытовых отходов. Так, с 1 по 9 января их было зарегистрировано 30. По каждой жалобе сотрудники МЧС проводили проверку, сообщает «ФедералПресс».

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