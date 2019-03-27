Неожиданная активность закипела вокруг «дела Мамаева-Кокорина»

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович

Создаётся впечатление, что решение о дальнейшей судьбе двух футболистов уже принято и надо подождать формального оглашения приговора.

Активность началась прямо с начала недели. Причем, неожиданная только на первый взгляд. Сначала, в понедельник, уголовное дело, возбужденное против них, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, напомним, обвиняют в двух драках в центре Москвы в начале октября прошлого года. Пострадавшими проходят водитель ведущей «Первого канала», глава департамента Минпромторга и гендиректор ФГУП НАМИ. Спортсменов задержали спустя пару дней после выходки, когда они явились в полицию, и с тех пор они остаются в СИЗО. Все их апелляции и ходатайства об изменении меры пресечения были отклонены. Напротив, суд несколько раз по просьбе следствия продлевал им срок содержания под стражей. Последний раз – до 8 апреля. По данным РИА Новости, предварительное заседание по делу Мамаева и Кокорина состоится в Пресненском суде 3 апреля. «Предварительное слушание проходит в закрытом режиме, для слушателей открыто только оглашение постановления по итогам судебного заседания», - сказал представитель суда Алексей Черников.

Буквально на следующий день адвокаты Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней утверждается, что спортсмен «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью». Жалобу подали сразу, как только стало известно, что дело поступило в суд, - сообщил ТАСС один из адвокатов, Андрей Ромашов.

Еще 6 февраля, когда было принято очередное судебное решение о продлении срока содержания футболистов под стражей, НСН писала, что ситуация выходит за рамки разумного, или, если угодно, покидает пределы, именуемые принципами гуманизма. Тогда же вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обращал внимание на то, что все доказательства фактически были собраны в первые часы после выходки Мамаева и Кокорина, в том числе записи видеокамер и показания свидетелей. Он не исключал, что «на том уровне, на котором принимаются определенные решения, это решение не принято», имея в виду поиски подходящей кары.

И вот, в минувшее воскресенье в итоговой программе государственного телевидения ведущий задался вопросом, неужели пьяные выходки футболистов нельзя было распутать за один вечер? И почему их так необходимо держать полгода за решеткой с риском сломать спортивную карьеру, а то и всю судьбу еще до приговора вместо того, чтобы показательно влепить миллионные штрафы? Через полсуток после эфира стало известно о передаче дела в суд.

Видимо, решение, наконец-то принято. Какое, доверено огласить Пресненскому суду Москвы.

Всеволод Нерознак