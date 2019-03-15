Неэтичный привод депутата Госдумы в суд

Суд в Екатеринбурге отказался санкционировать арест депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взятке на миллиарды рублей.

Как сообщили «Интерфаксу» в областном суде, «постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами». По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич и Белоусов, действуя в составе организованной группы, получили взятку более трех миллиардов рублей от руководителей некоего холдинга за оказание общего покровительства. В качестве примера такого покровительства приводится «победа организаций этого холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания» и назначение «на должности директоров госпредприятий лиц, подконтрольных взяткодателям». Госдума в минувшем декабре дала согласие на лишение Белоусова парламентской неприкосновенности.

Причины, по которым суд отказался выдавать санкцию на арест депутата, НСН разъяснил адвокат Вадима Белоусова Игорь Трунов. По его словам, Следственный Комитет просто не представил убедительных аргументов.

«Единственный аргумент обвинения – то, что у него до сих пор на руках загранпаспорт, но у моего доверителя есть ограничение на выезд и на всех пограничных пунктах стоит флажок, с этим паспортом просто никуда не выйдешь, поэтому это – не аргумент. Аргументов просто не привели. Основная интрига – будет обжаловаться это решение, или нет. У СК на это есть 10 дней. А депутат возвращается к исполнению своих обязанностей и выходит в Госдуму на работу», - сказал адвокат.

Куда интереснее, однако, обстоятельства, при которых депутат прибыл на суд в Екатеринбург. По словам адвоката Трунова, СК намеренно ввел Белоусова в заблуждение.

«Мы считаем, то, что происходит, незаконно, потому что Государственная дума в отношении него дала согласие на возбуждение уголовного дела, вопрос меры пресечения не рассматривался, это требует отдельного рассмотрения. Поэтому то, что Следственный комитет пригласил его в Екатеринбург под предлогом согласования возможности поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы на межпарламентскую ассамблею, а на самом деле его в суд доставили для избрания меры пресечения. Мы считаем, что это неправильная постановка вопроса, некрасиво себя так вести Следственному комитету», - отметил адвокат.

Понятно, что просто так Государственная Дума не дает согласия на снятие депутатской неприкосновенности, стало быть, дым не без огня. Но чтоб такое – ввести депутата в заблуждение, чтобы доставить в суд? Правда, как-то некрасиво…

Всеволод Нерознак