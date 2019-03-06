Небывальщина в Госдуме. Спикер Володин перенес министра Орешкина

ФОТО с сайта duma.gov.ru / Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Небывальщина в Госдуме, которую, как писали авторы заметок о погоде в советское время, «старожилы не упомнят».

Спикер палаты Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием министра экономического развития Максима Орешкина, попросту говоря, отчитав его как не выучившего урок школьника. Володин спросил главу Минэкономразвития, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. Орешкин ответил весьма расплывчато, напомнив, что в рамках правительственного часа была заявлена тема нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. «За этот проект я могу ответить за каждую копейку, и здесь все средства, которые должны быть выделены в этом году, они идут», — подчеркнул он. Володин указал, что сводить выступление в парламенте к обсуждению вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что Минэкономразвития отвечает за рост экономики в целом. Спикер Госдумы предложил перенести выступление Орешкина для того, чтобы министр смог подготовиться к вопросам депутатов.

«Возможно, лучше нам перенести правительственный час. Вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить варианты действительно развития. Перед нами выступали здесь министры экономического развития и Г.Греф и Э.Набиуллина и их предшественники, но это был взгляд в будущее с позиции, что необходимо для развития. И это развитие было», - заключил спикер.

Оба по-своему правы, - заметил в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Но сам он к себе такого отношения не допустил бы, - заверил собеседник НСН.

«Таково мнение Вячеслава Володина, он имеет на него право. Так же, как и Орешкин имеет право на своё мнение о том, что является приоритетным для Министерства экономики…. Я бы послал сразу!», - отреагировал Нечаев.

Сам глава Минэкономразвития впоследствии предложил свое видение произошедшего в Госдуме с его выступлением. По его словам, эмоциональность высказываний спикера Вячеслава Володина «связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематикой, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого - начале этого года». Вячеслав Володин поставил вопрос, касающийся не только Минэкономики, а правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально Орешкин, как он признался, подготовлен не был, поэтому и достигнуты договоренности о переносе сроков обсуждения.

А, может быть, все гораздо проще. И Государственная Дума стала-таки не местом для докладов, а местом для дискуссий. Содержательных дискуссий, нацеленных на результат.

Всеволод Нерознак