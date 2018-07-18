Небанальная взятка Дрыманова

Экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов отказался от адвоката.

Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, арестованный накануне на два месяца, отказался от услуг адвокатов. Генерал был задержан оперативниками ФСБ днем ранее и обвинен в получении взятки в особо крупном размере от представителей криминалитета. Есть несколько причин, по которым в сложившихся обстоятельствах защитник генералу не понадобится. Одну из них изложил в эфире НСН адвокат Александр Карабанов: «Дрыманов сам является профессионалом и может оценить все риски, которые могут быть связаны с защитой. Это правильное решение, поскольку даёт ему право на манёвр, если он захочет поменять концепцию своей защиты», - сказал юрист.



Но, судя по всему, в случае с Дрымановым речь не просто о банальной взятке. С одной стороны, есть вариант более приземленный, предположение о котором в эфире НСН выдвинул накануне глава столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин, намекая на коррупционную вертикаль: «Система такая, что если ты будешь, как говориться, есть в один рот, то ты быстро слетишь с этого места», - сказал г-н Пашкин. С другой стороны, как пишут некоторые СМИ, арест генерала можно рассматривать как удар по главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, ближайшим соратником которого называет Дрыманова, в частности, РБК. А то и шире – как шаг в сторону расформирования Следственного комитета. И в том, и в другом случаях Дрыманов против целой системы, и расходы на адвокатские услуги становятся пустой тратой денег: любой судья нарисует тот приговор, какой подскажут «старшие товарищи».

Если есть какие-то сомнения в «независимости» российской судебной системы от административного давления или в «отсутствии» там коррупционной составляющей, то вот два недавних примера. Бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев отделался условным сроком за взятку в 70 тысяч долларов – особо крупный размер, между прочим. Вердикт суда – пять лет условно и штраф в 200 тысяч рублей (чуть больше трех тысяч долларов по нынешнему курсу). Все его подельники, тоже бывшие офицеры, также получили условные сроки. Прокуратура при этом просила от семи до десяти лет лишения свободы. Или вот, как недавно писал «МК», суды Ростова-на-Дону и Краснодара вернули гражданской жене главаря знаменитой кущевской банды Цапков Анжеле-Марии Цапок дом площадью 400 кв.метров, спорткар стоимостью не менее 9 млн рублей и 5,5 миллионов долларов на ее банковский счет. Причем, как следует из пояснений юриста изданию, возможность рассматривать заявление о снятии ареста в процессе обращения взыскания на это имущество противоречит нормам законодательства. Кто-нибудь думает, что такие решения судьи выносят даром?!

Всеволод Нерознак

