Не соломки подстелить, так подушку надуть в автомобилях

В России озвучены сразу две инициативы, связанные с оснащением подушками безопасности транспортных средств.

Первая инициатива — оборудовать такими устройствами пассажирские автобусы, вторая, шире — запретить все автомобили без подушек. С первой выступила ГИБДД России. Как сообщил журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года. «Ремень безопасности это хорошо, но подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», - сказал представитель ГИБДД, добавив, что инициатива уже внесена в Росстандарт.Скептически отнесся к инициативе оснащения автобусов подушками безопасностиПроблемы безопасности автобусных перевозок кроются в нормативной базе,- заявил он в эфиреПо его словам, «отрадно, что ГИБДД ищет способы, каким образом решить эту проблему, но это вопрос не к ГИБДД, а к законодателям, причем, очень широкого плана. Развелось огромное количество нелегальщины, развелось огромное количество проблем, из-за которых легальные перевозчики не могут работать нормально. Тут надо корни искать», - убежден Валдин.

А идея запрета эксплуатации автомобилей, не оборудованных подушками безопасности, принадлежит «Движению автомобилистов России».

«Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности — это нонсенс. Такие машины не должны выпускаться и использоваться. Речь идет о человеческих жизнях», - заявил глава организации Виктор Похмелкин. А, между тем, в России таких машин немало, особенно в глубинке, - указал в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По словам собеседника НСН, идея вызывает пока больше вопросов: у кого сейчас за пределами МКАД есть лишние 300 и более тысяч рублей на покупку соответствующего автомобиля? Куда девать старые, если на них нельзя будет ездить? Что делать с ретро-автомобилями, в которых подушек нет по умолчанию?

И если в постепенное выведение из эксплуатации автобусов без подушек еще можно поверить, то с легковыми машинами все куда сложнее. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 1 января 2018 года, средний возраст парка легковых автомобилей в России превысил 13 лет. Более половины (54,3%) из 42 с лишним миллионов легковых машин старше 10 лет. Средний возраст отечественных автомашин и того выше – 16,6 года. Нетрудно догадаться, что большинство из них не оснащены подушками безопасности. Так что же, полстраны без машин оставить?

Всеволод Нерознак