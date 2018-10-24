«Не надо заставлять детей смотреть пургу». Ройзман о «Движении вверх»

Кадр из фильма "Движение вверх"

Бывший мэр Екатеринбурга прокомментировал НСН педагогические методы учителей физкультуры.

Школьнику из Екатеринбурга поставили двойку по физкультуре из-за того, что он не посмотрел фильм «Движение вверх». Об этом 24 октября сообщил отец одноклассника мальчика на своей странице в Facebook. По его словам, просмотр фильма был домашним заданием по предмету, но у школьника нет компьютера. Директор школы заявила, что в ситуации разобрались, а двойка уже отменена.

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил НСН, что заставлять школьников смотреть пропагандистский агитационный фильм – непедагогично.

«Я один из тех, кто, будучи маленьким, по телевизору лично смотрел матч, о котором рассказывается в фильме. У меня все эти эмоции в голове, я это помню. И когда я столкнулся с тизером фильма, я понял, что это примитивная агитка. Это настоящая совершенно беззастенчивая агитка, там наплели всего, и в итоге к спорту фильм не имеет никакого отношения. Тогда это был спорт, это было противостояние мощных команд, тренеров плюс некоторые сопутствующие обстоятельства. А из этого сделали политику, получилось нездорово, и заставлять детей эту пургу смотреть – это само по себе нехорошо, тем более ставить потом за это двойки. Если ты учитель физкультуры – занимайся физкультурой, зачем ты занимаешься пропагандой? Может, он хотел ребенка замотивировать, но когда дома есть нечего, когда дома нет телевизора и условий, ну что ты там намотивируешь? Это нелепо, некрасиво, получилось не очень хорошая история», - заявил он.

Пользователи социальной сети массово набросились с обвинениями на учителя физкультуры и современную педагогическую систему в целом. Многие удивлялись методам педагога, осуждая задание не по профилю. Лишь некоторые встали на защиту учителя, предположив, что творческая работа была дана как альтернатива сдачи нормативам. Часть пользователей посоветовала не делать категорических выводов, не разобравшись в ситуации, прочие сочли двойку по физкультуре никчемным поводом для беспокойства.