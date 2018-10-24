«Не надо заставлять детей смотреть пургу». Ройзман о «Движении вверх»

Бывший мэр Екатеринбурга прокомментировал НСН педагогические методы учителей физкультуры.
Школьнику из Екатеринбурга поставили двойку по физкультуре из-за того, что он не посмотрел фильм «Движение вверх». Об этом 24 октября сообщил отец одноклассника мальчика на своей странице в Facebook. По его словам, просмотр фильма был домашним заданием по предмету, но у школьника нет компьютера. Директор школы заявила, что в ситуации разобрались, а двойка уже отменена.
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил НСН, что заставлять школьников смотреть пропагандистский агитационный фильм – непедагогично.
«Я один из тех, кто, будучи маленьким, по телевизору лично смотрел матч, о котором рассказывается в фильме. У меня все эти эмоции в голове, я это помню. И когда я столкнулся с тизером фильма, я понял, что это примитивная агитка. Это настоящая совершенно беззастенчивая агитка, там наплели всего, и в итоге к спорту фильм не имеет никакого отношения. Тогда это был спорт, это было противостояние мощных команд, тренеров плюс некоторые сопутствующие обстоятельства. А из этого сделали политику, получилось нездорово, и заставлять детей эту пургу смотреть – это само по себе нехорошо, тем более ставить потом за это двойки. Если ты учитель физкультуры – занимайся физкультурой, зачем ты занимаешься пропагандой? Может, он хотел ребенка замотивировать, но когда дома есть нечего, когда дома нет телевизора и условий, ну что ты там намотивируешь? Это нелепо, некрасиво, получилось не очень хорошая история», - заявил он.