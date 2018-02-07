«Не драконовские методы, а плановое сокращение»: Эксперт – об увольнении сотрудников ГИБДД

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Константин Крохмаль в эфире НСН заявил, что штат сотрудников ГИБДД в России действительно сильно раздут.

В нескольких регионах России начались сокращения сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что увольнять будут тех сотрудников, обязанности которых не связаны с работой «на земле». Что касается центрального аппарата ГИБДД, то его сокращения не коснутся. Кроме того, источник подчёркивает, что причины увольнения могут крыться в предстоящей реорганизации ГИБДД и её объединении с патрульно-постовой службой (ППС). А также в передаче ряда функций ГИБДД другим органам исполнительной власти.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире НСН заявил, что сокращения сотрудников ГИБДД в регионах – плановые.

«Я могу сказать, что в России перегруженность числа сотрудников ГИБДД. У нас оно [число] в десятки раз превышает аналогичные показатели в других цивилизованных странах. Сокращение плановое, потому что штат действительно очень раздут. Самое главное, что это производится не просто так, не "драконовскими методами". Есть определённое штатное расписание, определённые единицы, которые по регламенту сокращаются. Не просто так пришли и стали всех насильно увольнять. В этом случае я полностью поддерживаю руководство ГИБДД. Потому что была просчитана ситуация и сделан вывод о том, что сокращения никак не повлияют на безопасность на дорогах. Хуже точно не станет. Увольняемые сотрудники будут "заменены" техникой», - отметил собеседник НСН.

Но и тут, по словам Константина Крохмаля, есть свои минусы: нужно будет создавать мобильные группы, которые займутся мониторингом ситуации. Плюс к этому обязательно нужно ужесточить штрафы. Для того, чтобы сбить первоначальный нахлёст негативных ситуаций, которые прогнозируются буквально в течение ближайших недель. Если всё это учесть, то эффект будет положительным и сразу.

Говоря о возможном слиянии ГИБДД и ППС, эксперт отметил, что считает его невозможным.

«В данном случае можно создать лишь так называемую "мобильную координацию" действий двух структур – для упрощения обмена информацией. Вот это назрело уже давно. Говоря простым языком, на столе сейчас лежат две папки "ГИБДД" и "МВД", и для того, чтобы переложить листок из одной папки в другую, приходится делать много лишних движений», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин распорядился сократить общее число сотрудников Госавтоинспекции на 10 тысяч человек - с 1 января 2018-го. В МВД подчеркнули, что тем, чьи должности сокращены, предложат другие вакантные места в органах внутренних дел.