Названы сроки начала массового производства отечественных лекарств

Фото: expert.ru

В эфире НСН Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что необходимо для увеличения незначительной доли отечественных препаратов, на которую указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лекарства в России производятся в основном на зарубежных субстанциях, при этом отечественных лекарственных препаратов «критически мало». Чтобы исправить ситуацию в здравоохранении, председатель верхней палаты парламента предложила определить ответственного за развитие российской фармацевтической промышленности.



Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов считает, что в России стоит наладить производство только тех лекарственных компонентов, которые критически важны для системы здравоохранения.

«Не стоит в России локализовывать производство всех ингредиентов и компонентов. Только лишь тех, которые являются стратегически значимыми, критически важными для системы здравоохранения в России, чтобы производить необходимые препараты для пациентов. На протяжении 5-7 лет, я думаю, будут построены современные производственные комплексы по выпуску таких ингредиентов», - отметил эксперт в эфире НСН.

По словам представителя НИИ Здравоохранения, российская фармацевтика действительно долгое время была сфокусирована, в основном, на воспроизводстве лекарств из импортного сырья.

«Сейчас мы в большей степени зависимы от импортных ингредиентов. Привозя их сюда, российские заводы готовят лекарственные формы. Но ситуация постепенно меняется. Строятся свои производства, запускаются совместные предприятия, появляются новые молекулы российского происхождения и это требует создания ресурсной базы уже в России. Это процесс небыстрый. Воспроизвести препарат – дело несложное. У нас очень много в России заводов по производству дженериков, а вот построить завод по синтезу какого-то вещества - это гораздо сложнее. Здесь надо учитывать и экологические нормы, и затраты на энергоносители. В основном, мировая база по производству субстанций сфокусирована на территориях Индии и Китая. Там соблюдаются экологические стандарты, очень дешевая рабочая сила и вообще исторически сложилось так, что крупные мультинациональные фармацевтические компании отрывали свои производства субстанций именно на территории Китая и Индии», - пояснил Мелик-Гусейнов.

На заседании общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Матвиенко также заявила, что необходимо разработать национальную платформу по борьбе с онкологическими заболеваниями, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме отказались от идеи запрета на импорт американских лекарств в качестве ответной меры на западные санкции, сообщает «Русская планета». С такой просьбой к законодателям обратилась, в частности, Российская ассоциация аптечных сетей. Первое чтение законопроект о контрсанкциях намечено на 15 мая этого года.