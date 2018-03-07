Названы самые популярные подарки на 8 марта для укрепления семьи

Об этом НСН рассказал владелец сети мультибрендовых магазинов укрепления семьи «Розовый кролик».

В преддверии Международного Женского дня 8 марта повышается спрос на товары для интимного досуга. Какие тренды в этой сфере проявились в этом году, НСН рассказал владелец сети мультибрендовых магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимиллиан Лапин.

«Происходит сдвиг в восприятии товаров категории 18+. В ближайшие три-пять лет он будет еще сильнее. Все больше растут продажи категории 0+. Белье, косметика, туфли, вакуумные массажёры для тела, тренажеры Кегеля, разные общеукрепляющие, оздоравливающие приспособления – это все условно относится к категории 0+. И сокращается категория 18+, тех товаров, которые имеют фаллическое значение – фаллосы, вагины, куклы. Их продажи с каждым годом снижаются. Это очень хорошо видно в дни праздников, колоссальный отрыв категории товаров 0+», - сказал он.

По словам Лапина, наиболее востребованной категорией товаров остается белье.

«Топ-5 у нас – это белье. Также это парфюмерия, косметика – духи с ферромонами, дорогой парфюм, массажно-лубрикантные товары - массажные масла, массажные свечи. Туда же входят туфли, красивые, необычные. На третьем месте – вакуумные игрушки, общеукрепляющие, оздоравливающие, вакуумные массажёры, шарики, тренажеры Кегеля. На четвертом месте тренажеры для мужчин с помпой или цифровым приложением, по которому можно оценить свой уровень мастерства. И на пятом месте – вся фетишная и БДСМ-история. Зимой выходят фильмы из серии «50 оттенков серого», поэтому очень большие продажи наручников и кандалов, на 20-30% выросли после выхода фильма», - перечислил собеседник НСН.

Ранее аналитики «Яндекса» составили рейтинг самых популярных подарков на 8 марта. По их данным также самыми часто покупаемыми подарками к празднику стали одежда и нижнее белье.