Навка осталась без подарка на Татьянин день

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В эфире НСН фигуристка рассказала о поздравлениях, которые получила 25 января от близких и друзей.



В четверг, 25 января, в России отмечается Татьянин день, а также День российского студенчества. НСН поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку и этим праздником.

Как рассказала спортсменка в эфире НСН, подарков в этот день она пока еще не получала. «Пока нет», - призналась Навка.

При этом поздравления от близких и друзей фигуристка принимает целый день. «Конечно, все поздравляют, звонят. Желают всего самого лучшего», - сказала она.

Напомним, на свадьбе в 2015 году супруг Татьяны Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков появился в дорогих часах, позднее заявив СМИ, что это подарок от его жены.

По результатам опроса ВЦИОМ, у жителей России 25 января, в первую очередь, ассоциируется с Татьяниным днем – так ответили 43 процента респондентов. Еще 18 процентов опрошенных отметили, что связывают эту дату с Днем российского студенчества.