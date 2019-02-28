Настя Рыбка: За Дерипаску спасибо Лесли!

Анастасия Вашукевич рассказала НСН, как в её жизни появился Олег Дерипаска.

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН рассказала, как в её жизни появился Олег Дерипаска и кому она за это благодарна.

«За Дерипаску я конкретно Алекса могу поблагодарить. Потому что это определённо его заслуга. Потому что на тот момент Лесли искал человека, чтобы тот был достаточно известный, чтобы с ним провести какую-то игру, чтобы посмотреть, как его технологии будут работать на людях достаточно высокого уровня. Получается, я Дерипаску кинула Алексу, как игрушку, чтобы внимание его привлечь. Я знала, что он будет со мной проводить какое-то время, пока мы будем писать эту книгу, какие-то техники планировать. Мне хотелось в тот момент побыть рядом со своим учителем. А потом, когда уже Олег [Дерипаска] начал за мной ухаживать, у меня уже переключились векторы», — заявила Настя Рыбка.

Напомним, скандал вокруг Насти Рыбки и Олега Дерипаски разразился после расследования ФБК «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Он был основан на постах девушки, а также её книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В расследовании оппозиционер рассказал о путешествии высокопоставленного чиновника Сергея Приходько и Олега Дерипаски на принадлежащей последнему яхте Elden в компании девушки из эскорт-агентства Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки).