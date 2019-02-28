Настя Рыбка рассказала об особом отношении к ней в Госдуме

Охотница на миллиардеров заявила НСН, что не боится, что её репутация может помешать ей в будущем.

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не стесняется эротических видео со своим участием. Более того, по её словам, эти записи пользуются успехом в нижней палате парламента.

«Да, и на них [эротические видео] дрочит вся Дума, и им это нравится. Если бы я весила 120 килограммов и была *** [страхолюдиной], меня бы это смущало. Сейчас со мной знакомятся люди, и говорят: знаешь, я на тебя дрочил», — призналась в пресс-центре НСН Настя Рыбка.