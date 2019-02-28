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Общество

Настя Рыбка: На Сашу Травку надавили

28 Февраля 2019 в 14:28
Настя Рыбка: На Сашу Травку надавили
ФОТО: Настя Рыбка
Анастасия Вашукевич рассказала НСН, в каких отношениях она с бывшей ученицей, обвинившей её в вовлечении в проституцию. 

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в ходе пресс-конференции НСН рассказала, в каких отношениях сейчас находится с бывшей ученицей Сашей Травкой, которая инициировала уголовное дело по обвинению Рыбки в вовлечении в проституцию.

«Саше сейчас тяжело, не надо на неё наезжать. Еще в августе она пыталась помогать нам деньгами. Она организовывала акции. Я так понимаю, что ей либо заплатили, либо надавили, поэтому она так поступает. Она бедная маленькая несчастная девочка, которая не поняла, куда влезла, не понимает, что за свои поступки надо отвечать. Я ей написала 14 февраля, поздравила, написала, что если нужна помощь, дай знать. Она прочитала, не ответила, но и не заблокировала. Предложение в силе. Я не сказала, что я её простила, она моя ученица, у нас другое общение», — заявила Рыбка.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в аэропорту Шереметьево 18 января после депортации из Таиланда, где они провели девять месяцев в тюрьме по обвинению в организации секс-тренингов. В России их подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело было заведено после обращения двух девушек, одна из которых бывшая ученица и участница секс-тренингов Саша Травка.


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