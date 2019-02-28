Настя Рыбка: Мы не признали с Лесли свою вину

Анастасия Вашукевич рассказала НСН, как на самом деле произошло освобождение их тайской тюрьмы.

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН развеяла слухи о том, что она и Алекс Лесли признали свою вину в Таиланде по обвинению в проведении незаконных секс-тренингов. По её словам, обвинение шло по другой статье, а освобождение произошло благодаря сделке со следствием.

«В СМИ много где пишут, что мы признали свою вину в Таиланде. Это не так. У меня есть переведённый на русский язык приговор, он же на тайском. Это была сделка с судом. На проведение семинара на территории Таиланда с русскими людьми, где нет тайцев и не происходит сбор денег, не нужно разрешение. То есть, судья закрыл дело за неимением состава преступления. Это было 17 апреля, а 11 апреля на нас открыли предварительный кейс — и он уже по сводничеству, а не по проституции. Это значит, что мы знакомим людей, это происходит на бесплатной основе, с их согласия, но это якобы является нарушением законов Таиланда. В этом обвиняли нас. Эта статья применялась последний раз 50 лет назад», — рассказала Настя Рыбка.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли были приговорены к условному сроку по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, который был равен времени, проведённому ими в тайской тюрьме. После прибытия в Россию 17 января они были задержаны по обвинению в вовлечении в проституцию. Однако уже 22 января Рыбка и Лесли были освобождены из-под стражи под обязательство о явке.