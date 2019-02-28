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Общество

Настя Рыбка: Алекс Лесли соблазнил Собчак

28 Февраля 2019 в 14:58
Настя Рыбка: Алекс Лесли соблазнил Собчак

Анастасия Вашукевич не исключила такого развития событий после совместного интервью, данного телеведущей.

Организатор тренингов по соблазнению Алекс Лесли поймал в свои сети Ксению Собчак. Такого развития событий после интервью, которое дали Лесли и Рыбка журналистке, не исключила охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). В пресс-центре НСН она заявила, что в сети есть видеозаписи, не вошедшие в интервью.

«Алекс умеет вокруг себя создавать искусственную конкуренцию. Я не отрицаю, что есть женщины, которые за ним бегают. Я думаю, что он соблазнил Ксению Анатольевну [Собчак]. Есть ряд видеозаписей, которые Ксения Анатольевна не выложила в сеть, и которые Алекс выложил в YouTube. Вы можете посмотреть. Они понравились друг другу. Но я не знаю, было у них что-то или нет, я в это не лезла», — заявила Настя Рыбка.

Ранее в пресс-центре НСН Алекс Лесли заявил, что Настя Рыбка приревновала его к телеведущей Ксении Собчак.

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