Нарусова недовольна дороговизной газпромовской «Кукурузы» в Питере

Вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН оценила стоимость «Лахта центра» и его пользу для города.

Цена, потраченная на возведение небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, составила 120,7 миллиардов рублей или 1,77 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на данные отчета компании «Газпром-Нефть». Строительство башни на берегу финского залива обошлось дороже Petronas — Petronas Twin Towers в Малайзии (1 миллиард долларов) и самого высокого здания в мире Burj Khalifa, возведение которого обошлось 1,5 миллиарда долларов.

Жительница Санкт-Петербурга, вдова первого мэра города Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН рассказала, как относится к идее башни «Газпрома» и затратам на ее строительство.

«Я считаю большим достижением общественности города, что небоскрёб не был построен в центре Петербурга на Охте, где первоначально планировалось. Находясь практически рядом со Смольным собором, он бы затмевал Петропавловскую крепость, ее шпиль. Сейчас он находится в отдаленном районе, "Лахта центр", рядом с "Зенит-Ареной" (стадион "Санкт-Петербург" — прим. НСН), который является одним из самых дорогих стадионов в мире. В этом смысле мы побиваем рекорды. Поэтому, я считаю, что соревнования, чтобы возводить в Петербурге самые дорогие здания — это не самое лучшее», — заявила Нарусова.

При этом сенатор отметила, что, несмотря на все споры, вокруг строительства небоскрёба, сама идея перевести центральный офис «Газпрома» в Санкт-Петербург, хорошо отразится на бюджете города.

«Идея была такая, чтобы перевести «Газпром» в Петербург для пополнения бюджета города налогооблагаемой базы. В общем, эта идея правильная, потому что город действительно нуждается в средствах. Налоги, которые платит «Газпром», весьма этому способствуют», — заключила сенатор.

Напомним, на строительство стадиона «Санкт-Петербург», которое проводилось с 2007 по конец 2016 года, было потрачено 43 миллиарда рублей. Согласно опубликованному «Советским спортом» рейтингу, стадион занимает третье место среди самых дорогих стадионов в мире. Он также считается самым современным футбольным стадионом в Европе.