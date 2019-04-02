Народу много, культуры мало. В СПЧ объяснили лидерство России по зэкам

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Член СПЧ рассказал НСН, какие подвижки в сторону гуманизации правосудия появились в стране, и почему преступников ссылают подальше от дома.

Лидирующее место по доле заключённых сохраняет Россия среди стран Европы. Об этом говорится в докладе экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы, пишут «Ведомости». Отмечается, что на январь с 2017 по 2018 годы в стране насчитывалось 418,3 заключённых на 100 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем у соседней Грузии и в четыре раза больше, чем в среднем по Европе.

Эта печальная статистка объясняется объективными факторами, среди которых высокая численность населения, сложный его состав и низкий уровень правовой культуры, заметил в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

«Вообще Россия сама по себе большая страна с большим составом населения, непростым, с большим количеством нарушений закона, низкой правовой культурой населения. Поэтому есть объективные предпосылки для того, чтобы был большой состав людей, которые несут ответственность за нарушения закона», — сообщил правозащитник.

Тем не менее, в последнее время в России стали появляться предпосылки для снижения числа отбывающих наказание в спецучреждениях, отметил Александр Брод. Среди них прямое обращение внимания на проблему главы государства. Однако пока говорить о кардинальных переменах в этой сфере рано.

«Во-вторых, президент неоднократно говорил о гуманизации нашего правосудия. О том, что оно не должно быть карательным, призывал сотрудников силовых ведомств, Генеральной прокуратуры не сажать по любому поводу. Кроме того, мы видим, пусть постепенно, но стали применяться альтернативные формы лишения свободы: домашний арест, поручительство, залог. Конечно, проблемы перенаселённости наших СИЗО, колоний, тюрем существует, защитники постоянно говорят об этом. Проблема решается, но не так быстро, как нам бы хотелось», — посетовал собеседник НСН.

Помимо высокой численности заключённых в стране правозащитник отметил ещё один нюанс проблемы: отбывать наказание зачастую, по исторической ли традиции или из каких иных соображений, преступников отправляют за тридевять земель. Не всегда в Сибирь, как декабристов, но и не рядом с домом.

«У нас пенитенциарные учреждения находятся в самых разных регионах, во всех округах. Стараются, чтобы заключённый отбывал наказание вдали от родины, от места совершения преступления. Это делается, чтобы не было влияния на него. Хотя я не всегда считаю, что это правильно. Потому что нередко пожилые родственники испытывают трудности и финансовые, и физические, чтобы ездить в отдалённые регионы. И потом, всё же зависит от характера исполнительных учреждений. Есть определённые места, где содержатся те, кто отбывает пожизненное заключение — это, как правило, отдалённые регионы», — рассказал Брод.

Наряду с удручающими цифрами общей численности обитателей казённых домов — по состоянию на 2018 год 602 176 человек — есть и положительная тенденция на просторах Родины. Россия вошла в число стран, где отмечено значительное снижение численности заключённых: за последнее десятилетие их стало на 32,4% меньше.