Нарколог: Возвращение ЛТП не поможет алкоголикам

Александр Ковтун в эфире НСН признался, что не понимает, на каких основаниях можно возродить ЛТП.

Вернуть практиковавшееся в СССР принудительное лечение алкоголиков и наркоманов и возродить систему лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) предложил депутат-единоросс от Забайкальского края Николай Говорин. Как сообщает «Би-би-си», он внес в нижнюю палату соответствующий законопроект.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН признался, что не понимает, на каких основаниях сейчас можно возродить ЛТП.

«Раньше те, кто совершал мелкие уголовные и административные правонарушения, связанные с алкогольной зависимостью, направлялись не в общие колонии, к уголовникам, а в лечебно-трудовые профилактории, где трудились на пользу общества и, соответственно, лечились. Но лечебное воздействие было, конечно же, неэффективно, потому что не было мотивации, не было врачебного персонала, психологов, которые непосредственно бы занимались реабилитацией. Затем, когда лечение у нас стало добровольным, от алкоголизма, от наркомании, помещение в такие ЛТП стало юридически невозможным. И возрождение их в том же виде, что в Советском Союзе теперь невозможно», - сказал он.

Напомним, система ЛТП в России была упразднена указом президента Ельцина 1 июля 1994 года. На пространстве бывшего СССР они сохранились только в Белоруссии, Туркменистане и Приднестровье.