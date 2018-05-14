Нарколог рассказал, почему курение и алкоголь опаснее наркотиков

Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что алкоголь и табак опаснее всех других веществ вместе взятых.

Ученые рассказали о катастрофических последствиях употребления алкоголя и табака. Международная группы исследователей установила, что вредные привычки привели к потере более четверти миллиарда лет здоровой жизни среди мирового населения. Как отмечают «Известия», по данным ученых, в 2015 году употребление алкогольной и табачной продукции способствовало большему числу болезней и случаев инвалидности, чем употребление наркотиков.

В эфире НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал, почему употребление алкоголя и курение стали опаснее наркотиков (слушайте аудио).

«Алкоголь и табак страшнее всех остальных веществ вместе взятых, поскольку их доля среди употребляющих и зависимых очень значительна. К этому выводу пришли еще в советское время в 1970-х годах. Именно тогда наркология была выделена из психиатрии, и это было сделано в силу социальной значимости проблем», — рассказал эксперт.

Напомним, в начале мая ученые из Техаса заявили о создании лекарства от алкогольной зависимости. Протестированное на червях и крысах вещество заблокировало у них тягу к спиртному при помощи воздействия на цепочку нейронов. Российские наркологи к такому новшеству отнеслись скептически.