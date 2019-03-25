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Общество

Нарколог: Пьют брутально, до отключки

25 Марта 2019 в 21:30
Нарколог: Пьют брутально, до отключки
Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН перечислил причины алкоголизации россиян.

Подавляющее большинство россиян причиной употребления спиртного назвали праздники, традицию отмечать их с алкоголем. По данным Росстата,  в этом признались более 73% россиян. 27,8% жителей страны пьют ради удовольствия, а 25,3% -  ради успокоения.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что причины алкоголизации россиян перечислены верно.

«Люди так и рассказывают, что пьют ради удовольствия, чтобы достичь опьянения. Кто-то хочет расслабиться после тяжелого рабочего дня, после стресса. Что касается традиций, то традиция употреблять алкоголь на праздники, конечно, есть в России. И не только в России. А когда уже сформировалась зависимость от алкоголя, то поведение, направленное на поиск  и употребление спиртного является частью заболевания. Уже другие мотивы выпить – чтобы улучшить свое состояние, которое без алкоголя становится невыносимым. Пока не выпьют, не могут работать даже», - пояснил он.

При этом медик подчеркнул, что страна в плане употребления алкоголя очень неоднородная. «На Севере предпочитают крепкие напитки. Пьют много, брутально, до отключки. На юге есть регионы, где очень мало пьют», - добавил он.

В целом, спиртное в России употребляет 82,2% населения.
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