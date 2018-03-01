Нарколог: Принудительное лечение заключенных от наркомании эффекта на даст

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, с какими трудностями столкнется инициатива депутатов о принудительном лечении заключенных с наркозависимостью.

В Госдуме предложили внести в Уголовный кодекс изменения, которые позволят судам отправлять преступников-наркоманов, приговорённых к реальному сроку заключения, на принудительное лечение, сообщает Life.ru. Автор законопроекта Игорь Шубин уверен, что новые поправки в Уголовный кодекс РФ помогут снизить количество наркозависимых заключенных в российских тюрьмах.

В эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун сказал, что тюрьмы действительно переполнены наркопотребителями, но никто не знает, что с этим делать. По словам эксперта, новая инициатива депутатов может быть привнесена в практику, но пока не хватает ясности в ее реализации, чтобы получить желаемые результаты.

«Безусловно, сейчас принудительное лечение невозможно в связи с тем, что нарушает основные права человека по Конституции РФ. В то же время, так как наркомания относится к разряду психических заболеваний, на нее можно распространить закон о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании. Там есть принудительное лечение, которое вменяется пациентам по решению судов, и судьи выезжают для этих решений прямо в психиатрические больницы, где еженедельно рассматривают такие дела. Подобная практика теоретически возможна, потому что и психические заболевания, и наркомания имеют определенную единую природу. Поэтому, я думаю, реализовать это возможно, но ясности пока нет в том, что это приведет к ожидаемым положительным изменениям и исполнить это будет возможно так, как задумано. К сожалению, те формы принудительного лечения, которые существовали в Советском Союзе, да и после, они показали, что они недостаточно эффективны и не решают тех социальных проблем, которые существуют в обществе», - заявил нарколог.

Эксперт также отметил, что отправление заключенных на лечение происходит и сейчас, но не в обязательном порядке.

«Что касается решения судов о прохождении лечения, то такие решения по ряду гражданских и уголовных дел сейчас встречаются, но они носят не обязательный, а альтернативный характер. То есть если пациент, он же правонарушитель, согласен с условием, предложенным ему решением суда, соответственно, ему облегченно наказание, он не отбывает реальный срок, а ему дается отсрочка для этих целей и, если все успешно, то в дальнейшем он не лишается свободы. Такие прецеденты есть и сейчас», - рассказал Ковтун.

Каждый пятый заключённый в России сидит либо по наркотической статье, либо совершил преступление под воздействием психотропных веществ, сообщает Life.ru

