Нарколог подтвердил вред алкоголя для ДНК

РИА Новости

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что алкоголь наравне с другими ядами угнетает иммунитет и повышает риск онкологии.

Алкоголь повреждает ДНК стволовых клеток-предшественников эритроцитов и повышает риск развития онкологических заболеваний. К таким выводам пришли ученые, проводившие эксперименты с этанолом на мышах.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что исследование лишь подтверждает ранее известные факты.

«Алкоголь – яд, а все яды в высоких концентрациях угнетают иммунитет и клетки организма. В результате возникают различные тяжелые последствия, в том числе и онкологические – рак желудка, рак пищевода», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что предрасположенность к алкоголизму и приобретенным в результате злоупотребления алкоголем болезням у разных народов проявляется по-разному.

«Азиаты в силу своих генетических особенностей хуже переносят алкоголь и при его регулярном потреблении спиваются или становятся зависимыми быстрее, чем европейцы. Касаемо афроамериканцев таких данных нет», - сказал нарколог.

Он подчеркнул, что единого рецепта, как свести к минимуму вредное влияние спиртного на организм, не существует. Мнения врачей сводятся к одному: чем меньше доза – тем лучше.

«Так как алкоголь уже давно стал частью культуры России, добиться такого состояния общества, при котором потребление невозможно или не будет вообще, вряд ли удастся. Каждый свою дозу должен мерить исключительно индивидуально, единого совета здесь нет, но нужно стремиться к тому, чтобы жить без какого-либо одурманивания и изменения своего функционального состояния и достигать счастья другими способами», – заключил Александр Ковтун.

Проведенные учеными ранее исследования показали, что ацетальдегид, образующийся в результате распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Организм может их восстановить и защититься от вредного воздействия ацетальдегида при помощи специальных ферментов. Однако при злоупотреблении спиртным эти механизмы перестают работать.