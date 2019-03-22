Нарколог: Государство заставляет наркоманов прятаться

В Госдуме подготовили поправки в законопроект «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предполагается, что изменения коснутся правил постановки диагноза «наркомания». Согласно законопроекту, диагноз «наркомания» может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас этот диагноз ставится только по результатам медицинских тестов.
Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН отметил, что постановка диагноза осуществляется в том числе с помощью опроса пациента, тогда как многие скрывают свою зависимость из-за страха попасть на учет.
Напомним, в России ужесточат контроль за веществами для производства наркотиков. Такое предложение МВД поддержало правительство. Сейчас правоохранители не могут привлечь изготовителей наркотиков из-за прекурсов, путем синтеза которых получают наркотические вещества.
В список запрещенных к обороту веществ вошли дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина. По мнению, председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, эта мера позволит снизить объем производства наркотиков.