Нарколог: Государство заставляет наркоманов прятаться

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, почему в России трудно диагностировать наркоманию.

В Госдуме подготовили поправки в законопроект «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предполагается, что изменения коснутся правил постановки диагноза «наркомания». Согласно законопроекту, диагноз «наркомания» может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас этот диагноз ставится только по результатам медицинских тестов.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН отметил, что постановка диагноза осуществляется в том числе с помощью опроса пациента, тогда как многие скрывают свою зависимость из-за страха попасть на учет.