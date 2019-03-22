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Общество

Нарколог: Государство заставляет наркоманов прятаться

22 Марта 2019 в 16:45
Нарколог: Государство заставляет наркоманов прятаться
Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, почему в России трудно диагностировать наркоманию.

В Госдуме подготовили поправки в законопроект «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предполагается, что изменения коснутся правил постановки диагноза «наркомания». Согласно законопроекту, диагноз «наркомания» может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас этот диагноз ставится только по результатам медицинских тестов.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН отметил, что постановка диагноза осуществляется в том числе с помощью опроса пациента, тогда как многие скрывают свою зависимость из-за страха попасть на учет.

В России стали покупать вдвое больше антидепрессантов
«Государство таким образом влияет на наших пациентов, что они вынуждены скрывать от врача истинное положение вещей. Потому что если они не скроют, их могут поставить на наркологический учет с ограничением различных прав: право на вождение транспортных средств, работу с источниками повышенной опасности и так далее. Пациенты поэтому не раскрывают своего фактического отношения к наркотическим средствам, и это затрудняет постановку диагнозов. Отдельно взятый анализ не может пролить свет: есть у человека синдром зависимости или нет. Синдром зависимости проявляется в желании принять наркотик, отсутствии самоконтроля, употребление продолжается, несмотря на пагубные последствия, увеличивается толерантность к веществам. Синдром зависимости является основополагающим в постановке диагнозов», - пояснил нарколог.

Напомним, в России ужесточат контроль за веществами для производства наркотиков. Такое предложение МВД поддержало правительство. Сейчас правоохранители не могут привлечь изготовителей наркотиков из-за прекурсов, путем синтеза которых получают наркотические вещества.

В список запрещенных к обороту веществ вошли дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина. По мнению, председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, эта мера позволит снизить объем производства наркотиков.
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