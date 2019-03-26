Напёрсточники. Готов проект закона об индивидуальном пенсионном капитале

Новые золотые горы будущим пенсионерам сулит очередная идея российских финансовых властей.

Уже со следующего, 2020 года может быть запущен механизм так называемого индивидуального пенсионного капитала (ИПК). О готовности законопроекта, предусматривающего введение в действие ИПК, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, механизм, о котором идет речь, позволит прибавить к страховой пенсии еще до 20 процентов от среднемесячной зарплаты. Государство внакладе тоже не останется: образуется дополнительный финансовый ресурс в размере около полутора процентов ВВП, - добавил Силуанов.

Из пояснений агентства становятся ясны некоторые детали системы индивидуального пенсионного капитала. Эти накопления будут собственностью граждан, правда, храниться будут в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Размер отчислений – 6% от зарплаты с возможностью изменить ставку или вообще отказаться от уплаты. Люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, а с низкой – должны будут написать заявление. «Водораздел» между высокой и низкой зарплатами пока не установлен.

«Второе издание непроданного тиража» - такое сравнение использовал экономист Василий Колташов, комментируя в эфире НСН идею об индивидуальном пенсионном капитале. По его мнению, это фактические то же самое, что и накопительная часть пенсий, замороженная властями несколько лет назад.

«Те, кто может обеспечить себе накопления, делают это по старинке, даже по средневековой еще традиции, покупая, например, недвижимость, то есть, вкладывая деньги в то, что можно потрогать. У кого больше денег, тот покупает бумаги помимо минимальной недвижимости, делает вложения в какие-то бизнесы, и этим обеспечивает себе такую «пенсию». Силуанов таким людям совершенно не нужен в их схемах, он там совершенно лишний», - заметил экономист.

Накопительная пенсионная система как таковая в нынешних условиях – утопия, - убежден Василий Колташов.



«Система пенсионная, массовая, возникла как система солидарности поколений, к которой нам неизбежно придется вернуться. Люди, которые накапливают себе на пенсию, они, может быть, и не очень нуждаются в этом, но все остальные очень нуждаются. А все остальные – вот, их деньги хотят взять и опять поиграть с ними в накопительную систему. Это, конечно, с точки зрения использования денег будет замечательно. С точки зрения самих людей – в принципе, понятно, что особенно ничего хорошего для них не получится», - убеждён собеседник НСН.

Интересно, а есть ли у авторов идеи об индивидуальном пенсионном капитале ответ на вопрос, а почему люди должны им верить? Теперь, после того, как история с накопительной частью пенсий оказалась игрой в «три напёрстка»? Шарика под ними нет. И, что-то подсказывает, не будет и в новом раунде.

Всеволод Нерознак