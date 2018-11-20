Налог с безработных — нищета не аргумент для инспектора

Изобретательность представителей российских органов власти в части попыток пополнить бюджет за счет граждан начинает не просто изумлять, но в чем-то становится даже пугающей.

Не успели потрясенные россияне переварить идею о «колбасном акцизе», о которой мы говорили накануне, как подоспела следующая: штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. Автор - член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Разработанные им поправки в Налоговый кодекс обяжут всех неработающих граждан трудоспособного возраста платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования, - пишет «Российская газета». По данным Вострецова, около 18 миллионов россиян не платят этих взносов, так как официально нигде не работают и являются самозанятыми. Но при этом получают в полном объеме социальные гарантии и право на получение социальной пенсии по старости. А регионам за них приходится ежегодно доплачивать в социальные фонды миллионы рублей. «Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», - пояснил Вострецов.

Разберемся, как могла бы работать такая схема, на примере одного из 20 с лишним миллионов россиян, живущих за чертой бедности. Допустим, что он несколько лет назад лишился работы, и с тех пор перебивается случайными заработками, едва сводя концы с концами. И, разумеется, никаких отчислений в социальные фонды не делает. Тут, в соответствии с идеей депутата Вострецова, ему приходит квитанция об уплате штрафа за неуплату этих взносов. Денег на штраф у него тем более нет, а потому квитанция ожидаемо находит свое место в «нужном чулане». Следующий шаг – взыскание штрафа через суд, возможно, даже в отсутствие должника. И судебные приставы приходят описывать его старенький телевизор и прочие нехитрые пожитки.

Дело даже не в том, что в большинстве случаев вся остаточная стоимость имущества должника отродясь не окупит администрирование этого штрафа. Дело – в морально-этической стороне вопроса. Пустить по миру наиболее нуждающуюся категорию граждан своей страны предлагает человек, получающий зарплату в несколько сотен тысяч рублей в месяц из федерального бюджета, в том числе из средств налогоплательщиков. Член профильного комитета Госдумы так видит политику по отношению к своим гражданам государства, социальная сущность которого зафиксирована Конституцией? Собрать с них штрафы и выгнать на паперть милостыню просить? Так там их будет ждать налоговый инспектор: налог на самозанятых, пожалуйте к уплате!

Всеволод Нерознак