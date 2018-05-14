Налог на лапти как мера поддержки олигархов

Непопулярные меры, связанные с повышением налогов и акцизов, следует ожидать уже в нынешнем году, полагают экономисты.

Еще не сформировано новое правительство России, а уже не остается сомнений в том, что ждать нам от него предстоит мер сугубо непопулярных. Мер, связанных с пополнением скудеющей госказны. С чего бы ей скудеть, станет ясно чуть позже. А пока – о том, что в обозримой перспективе может измениться для физических лиц, кроме уже неизбежного повышения возраста выхода на пенсию. Эту горькую пилюлю и.о. главы Минфина и, видимо, будущий первый вице-премьер Антон Силуанов подсластил заверениями в том, что правительство не станет повышать налог на доходы физических лиц. Не стоит обольщаться: не одно, так другое, например, налог на имущество, предупредил в эфире НСН экономист Василий Колташов.

«Отказ от повышения НДФЛ не означает, что правительство не будет облагать налогом уже полученные доходы физических лиц в виде имущества. То есть, налог на имущество физлиц в течение года, скорее всего, будет повышен, либо этот вопрос будет обсуждаться. Потому что не для того этот налог вводился, чтобы оставлять его неизменно низким. Поэтому необходимо приготовиться к тому, что непопулярные меры будут и здесь тоже», — сказал экономист.

Анонсированы, напомним, и меры по выведению из тени так называемых самозанятых. Им будет предложено уплачивать налог на профессиональный доход в размере трех процентов для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и в шесть процентов тем, кто занят в обслуживании юридических лиц. Столь низкие ставки не должны обманывать: напомним мысль эксперта-экономиста о том, что не для того налог вводят, чтобы он оставался низким.

Если на гражданина не записано никакой недвижимости или он нигде не работает, но у него при этом есть какая-никакая автомашина, он тоже может внести свою лепту в бюджет. Во-первых, бензин. Если до выборов президента или даже до инаугурации цены на автозаправках росли едва заметно, то после как с цепи сорвались. Еще в конце марта бензин Аи-95 стоил 41 рубль. Сегодня – 45 с лишним в районе Марьиной Рощи. Это – последствие в том числе и повышения акцизов: с 1 января 2018 года ставка акциза на бензин класса 5 увеличилась на 10,7%, на «солярку» - на 8,4. А будет еще и второе, с 1 июля: бензины пятого класса подорожают на 6%, дизельное топливо — на 7,7%.

Уже упоминавшийся и.о. министра финансов признал, что компания Виктора Вексельберга «Ренова», в числе других подпавшая под действие последнего пакета американских санкций, уже получила поддержку. Сумму вспомоществований Антон Силуанов назвать постеснялся. В начале мая стало известно, что группа «Ренова» направила в правительство список желаемых мер поддержки от государства. «Коммерсантъ» тогда писал, что положительное решение по этому списку создаст для «Реновы» отдельную льготную экономическую среду.

А надо будет помочь еще кому-то из российских «форбсов» - введем налог на лапти. Ну, не станет же вся страна босиком ходить…

Всеволод Нерознак