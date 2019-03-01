Началась пресс-конференция НСН, посвященная подготовке к празднованию Масленицы

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?»

Каждый год приход весны в России отмечают народными гуляньями на последней неделе перед Великим постом. В этом году Масленица пройдет с 4 по 10 марта. Перед праздником Союз потребителей «Росконтроль» исследовал все компоненты, используемые при приготовлении блинов, результаты проверки некоторых продуктов удивили экспертов. Под проверку попали: мука, яйца, молоко, растительное масло, сахар, соль, солёная рыба, красная икра и сметана.



Росконтроль на пресс-конференции НСН расскажет об анализе ингредиентов, используемых для приготовления блинов, эксперты также посоветуют, как подготовиться и пережить Масленицу. На вопросы журналистов отвечает сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.



