На МКАД скоро водители автомобилей станут лишними

Уже в самом начале 2019-го на улицы Москвы выйдут беспилотные автомобили.

Новый пример превращения в обыденную реальность того, что совсем недавно можно было увидеть лишь в фантастических фильмах, ждет нас в наступающем году. Как стало известно РБК, тестировать беспилотники будут по всему городу, в том числе на Третьем транспортном кольце и на МКАДе. В течение трех лет, что продлятся тесты, разработчикам предстоит понять, как ведет себя управляющий беспилотником искусственный интеллект в разных условиях городского трафика. В проекте участвуют «КамАЗ», «Яндекс» и МАДИ. Один только «Яндекс» выведет около 200 беспилотных автомобилей на улицы Москвы, а также Татарстана. «Автобеспилотники» будут обозначаться специальным знаком с литерой «А» - от слова «автономный». Во время тестовых поездок в беспилотнике будет обязательно находиться инженер, который в случае непредвиденной ситуации возьмет управление на себя.

Фантастика фантастикой, а повторяется история с появлением на дорогах самых первых автомобилей, когда более века назад не только для их водителей, но и для окружающих пришлось изобретать правила поведения при появлении самодвижущихся повозок. Вот и теперь перед началом тестирования «автобеспилотников» разработан и опубликован список из десяти правил безопасности. В первую очередь, от остальных водителей требуется четкое соблюдение правил дорожного движения, чтобы искусственный интеллект получал корректные данные для определения направления и скорости движения. Не стоит отвлекаться на съемку автомобиля с литерой «А», пытаться привлечь внимание инженера. Мотоциклистам рекомендовано не трогать машину во время движения. Пешеходам следует переходить трассу только по соответствующей разметке и не пытаться перебежать дорогу перед беспилотником, даже если рядом находится «зебра». При переходе убрать с лица предметы, мешающие обзору, не использовать наушники и гарнитуру.

Скорость, с которой научно-технический прогресс из сказки делает былью самые смелые предположения фантастов, становится все выше. В той же сфере телекоммуникаций за четверть с небольшим века мы шагнули от красно-белой будки уличного таксофона (стационарные телефоны тогда были далеко не у всех) до компактного карманного прибора, в который, кроме собственно телефона, напичкано невесть сколько функций: и фото, и видео, и выход в интернет, без которого новые поколения себя просто не мыслят. И степень доступности этих, передовых, между прочим, технологий велика как никогда: самый дешевый смартфон нынче стоит меньше трех тысяч рублей, причем, уже с поддержкой сетей 4G. Через месяц на улицы выедут беспилотные автомобили. Какой следующий сюрприз готовит нам наука?

Всеволод Нерознак