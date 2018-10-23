В Мясном союзе рассказали про кошатину и бумагу в докторской колбасе

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Исполнительный директор Национального союза производителей мяса в беседе с НСН прокомментировал слухи о нестандартных ингредиентах в мясной продукции.

«Докторская» колбаса в России отвечает требованиям качества и безопасности. Это доказало исследование Роскачества. Эксперты тестировали 70 образцов по 70 показателям, среди которых было наличие бактерии группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, также оценивались вкус и внешний вид продукта.

Основной вывод, сделанный специалистами, утешительный. В одном образце не было выявлено нарушений по микробиологическим показателям, не обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды и генно-модифицированные ингредиенты. Содержание антибиотиков не превышало предельно допустимых концентраций, да обнаружены они были только в 16 брендах. Расхожее мнение, что в колбасу добавляют всё что угодно: от кошатины до бумаги, тоже не подтвердилось. Мало того,в эфирезаявил, что про бумагу в колбасе придумали журналисты.

«Кому в голову взбредет в колбасу добавлять бумагу? Выснилось, что нет в продукции кошачьего и собачьего мяса?! Изумительно! А вообще отмечу, что «Докторская» колбаса всегда производится из мяса. Остальное – домыслы журналистов. Это они во всем виноваты. Если добавлять туда конину, значит автоматически ее удорожать. Запомните, что колбасу делают из мяса, и сосиски тоже, и сардельки, и копчености», - уверилэксперт отрасли.

Впрочем, не всё так безоблачно. Так, в 12 образцах был найден запрещенный ГОСТом и разрешенный ТУ каррагинан, который используется для получения необходимой консистенции фарша, причем в составе производители его не указали, пишет РБК.