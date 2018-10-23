Вторник
23 октября
USD 65.31
EUR 75.37
Общество

В Мясном союзе рассказали про кошатину и бумагу в докторской колбасе

23 Октября 2018 в 12:00
В Мясном союзе рассказали про кошатину и бумагу в докторской колбасе
ФОТО: flickr
Исполнительный директор Национального союза производителей мяса в беседе с НСН прокомментировал слухи о нестандартных ингредиентах в мясной продукции.
«Докторская» колбаса в России отвечает требованиям качества и безопасности. Это доказало исследование Роскачества. Эксперты тестировали 70 образцов по 70 показателям, среди которых было наличие бактерии группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, также оценивались вкус и внешний вид продукта.

Основной вывод, сделанный специалистами, утешительный. В одном образце не было выявлено нарушений по микробиологическим показателям, не обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды и генно-модифицированные ингредиенты. Содержание антибиотиков не превышало предельно допустимых концентраций, да обнаружены они были только в 16 брендах.

В «Союзмолоке» рассказали, кто виноват в 20% нарушений качества продукции
Расхожее мнение, что в колбасу добавляют всё что угодно: от кошатины до бумаги, тоже не подтвердилось. Мало того, исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов в эфире НСН заявил, что про бумагу в колбасе придумали журналисты.

«Кому в голову взбредет в колбасу добавлять бумагу? Выснилось, что нет в продукции кошачьего и собачьего мяса?! Изумительно! А вообще отмечу, что «Докторская» колбаса всегда производится из мяса. Остальное – домыслы журналистов. Это они во всем виноваты. Если добавлять туда конину, значит автоматически ее удорожать. Запомните, что колбасу делают из мяса, и сосиски тоже, и сардельки, и копчености», - уверил НСН эксперт отрасли.

Впрочем, не всё так безоблачно. Так, в 12 образцах был найден запрещенный ГОСТом и разрешенный ТУ каррагинан, который используется для получения необходимой консистенции фарша, причем в составе производители его не указали, пишет РБК.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.