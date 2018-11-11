«Мы просто правду любим!» Илья Черт о протестах в Питере

РИА Новости

Лидер группы «Пилот» Илья Черт рассказал в эфире НСН, почему Санкт-Петербург стал самым протестным городом России.

Санкт-Петербург стал самым протестным городом России. За последний год в Северной столице прошло больше всего стихийных акций, митингов, пикетов и шествий по различным поводам, отметили эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Объяснить этот феномен НСН попросила коренного жителя Санкт-Петербурга, лидера группы «Пилот» Илью Черта. Результаты исследования музыканта не удивили.

«Мы просто правду любим, а не митинги. Вообще, Питер – родина революции. Все основные и яркие перемены зарождались там. Это потому, что в Петербурге сосредоточено огромное количество людей думающих, это город интеллигентов. Там всем не наплевать», - заявил собеседник агентства.

Черт отметил, что в Питере сегодня с особым трепетом относятся к истории и помнят ее уроки. К примеру, за выброшенную в мусор еду можно получить «хороший такой подзатыльник».

«Это город, в котором помнят блокаду. Здесь много читающих людей, они не будут молчать, если что – встанут на дыбы», - заключил Илья Черт.

По данным ЦЭПР, в России в период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года прошло 2526 протестных акций. Поводом для недовольства людей стал рост цен на бензин, повышение НДС, пенсионная реформа, утилизация мусора и другие вопросы.