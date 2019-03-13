«Мусорной реформой» займется Генпрокуратура

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Глава ведомства Юрий Чайка распорядился проверить данные о двойной плате за вывоз коммунальных отходов, - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Надзорному органу предстоит изучить информацию, поступившую от проекта «Чистая страна», эксперты которого установили, что жители 30 российских регионов столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. По результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры по пресечению и устранению нарушений закона, не исключено, что органы прокуратуры потребуют провести перерасчет платы за обращение с ТКО, - отметил Куренной.

Жалоб на необоснованное, по мнению граждан, взимание планы за вывоз мусора, поступает до 150 в неделю, - заявил координатор проекта «Чистая страна», глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Лидером по числу жалоб стала Башкирия. «В Уфе плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений – 1444 рубля, а в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. Типичный случай, когда дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не произошло», - отметил Бурматов. По его словам, выявлены три схемы незаконного взимания платы за вывоз мусора: двойные платежи, скрытые платежи (когда сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется) и прямой рост платы за это услугу.

Широко анонсированная и разрекламированная «мусорная реформа» не заладилась как-то сразу. Как мы сообщали ранее, Общероссийский народный фронт в рамках своей кампании по контролю за ее проведением опубликовал список из 20 региональных операторов по обращению ТКО, которых окрестил «мутными». Их уставный капитал не превышает 10-20 тысяч рублей, в штате один сотрудник или вообще никого, отсутствует прибыль за предыдущий год. По словам главы исполкома ОНФ Михаила Развожаева, из-за подобных «мутных» компаний вся мусорная реформа может быть дискредитирована: «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, непонятно. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - указал Развозжаев. Деньги, понятно, растворятся вместе с такими фирмами. И это, вероятно, следующий вопрос, которым предстоит заняться надзорным органам.

Всеволод Нерознак