Мусорная реформа получит отдельную строку в квитанциях россиян

Мусор стал сегодня объектом пристального внимания главы российского правительства.

Дмитрий Медведев провел совещание о переходе субъектов Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Отсрочек не искать, установить предельный срок перехода на новую систему, предусмотреть ответственность за неисполнение – такие установки прозвучали из премьерских уст. Медведев, в частности, обратил внимание генпрокурора Юрия Чайки на те регионы, где до сих пор не осуществляется переход на новую систему обращения с отходами, и попросил проверить обоснованность таких решений. Предложение самого Чайки ввести для региональных операторов нормативы, направленные на уменьшение объемов захоронения отходов путем увеличения доли их переработки, премьер поддержал. «Система переработки твердых коммунальных отходов не сводится просто к захоронению мусора на свалках, потому что это путь в никуда, а заключается именно в переработке», - указал Медведев. Он призвал руководство регионов не допустить ситуацию, при которой тариф вырастет, а позитивных изменений для населения «мусорная реформа» не принесет.

В рамках реформы мусорной отрасли создан так называемый «Российский экологический оператор». В числе функций этой госкомпании, в частности, экспертиза региональных территориальных схем по обращению с мусором, разработка проектов госпрограмм поддержки. Кроме того, в регионах надеются на то, что эта федеральная структура займется развитием системы вторичной переработки, межрегиональными проектами по сбору и утилизации мусора, будет контролировать тарифы. Компания должна заработать в течение 2019 года. Ее главой назначен Денис Буцаев, ранее занимавший должность вице-премьера правительства Московской области. В регионах с 1 января вся ответственность за вывоз и утилизацию мусора возложена на региональных операторов, заранее отобранных на конкурсной основе.

Теперь о тех изменениях, которые должны будем увидеть мы с вами как потребители услуги. Если раньше счет за нее выставляла управляющая компания в числе прочих, то теперь она появится в квитанциях отдельной строкой. Что же касается мусора, то, как поясняет ТАСС, пакет с мусором, оказавшийся в контейнере, забирает мусоровоз и отвозит на мусоросортировочный комплекс. Там стекло, бумагу, пластик, металл отделят от органических отходов, и дальше пути этих фракций разойдутся. Органика отправится на компостирование, остальное – на переработку либо под пресс и далее на лицензированные полигоны, безопасные для людей и окружающей среды.

Гладко было на бумаге…

Всеволод Нерознак