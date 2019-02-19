Мусорная реформа получит отдельную строку в квитанциях россиян

В рамках реформы мусорной отрасли создан так называемый «Российский экологический оператор». В числе функций этой госкомпании, в частности, экспертиза региональных территориальных схем по обращению с мусором, разработка проектов госпрограмм поддержки. Кроме того, в регионах надеются на то, что эта федеральная структура займется развитием системы вторичной переработки, межрегиональными проектами по сбору и утилизации мусора, будет контролировать тарифы. Компания должна заработать в течение 2019 года. Ее главой назначен Денис Буцаев, ранее занимавший должность вице-премьера правительства Московской области. В регионах с 1 января вся ответственность за вывоз и утилизацию мусора возложена на региональных операторов, заранее отобранных на конкурсной основе.
Теперь о тех изменениях, которые должны будем увидеть мы с вами как потребители услуги. Если раньше счет за нее выставляла управляющая компания в числе прочих, то теперь она появится в квитанциях отдельной строкой. Что же касается мусора, то, как поясняет ТАСС, пакет с мусором, оказавшийся в контейнере, забирает мусоровоз и отвозит на мусоросортировочный комплекс. Там стекло, бумагу, пластик, металл отделят от органических отходов, и дальше пути этих фракций разойдутся. Органика отправится на компостирование, остальное – на переработку либо под пресс и далее на лицензированные полигоны, безопасные для людей и окружающей среды.
Гладко было на бумаге…
Всеволод Нерознак