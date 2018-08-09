Можно ли США ответить по-справедливости?

Разноречивой стала реакция официальных лиц в России на новые санкционные планы США.

После того, как стали известны подробности инициативы сенаторов по ужесточению существующих антироссийских мер, появились известия о планах по новым санкциям в связи с так называемым «делом Скрипалей». «Надуманным» назвала этот предлог официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона». Неприемлемым счел увязку новых санкций США с «делом Скрипалей» и пресс-секретарь президента России. Вместе с тем, «говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики», - заявил Дмитрий Песков.

Санкции по «делу Скрипалей» предположительно вступят в силу 22 августа. Эти ограничения затрагивают экспорт товаров двойного назначения в Россию. В случае если Москва не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон может ввести новые ограничения, которые могут включать, в частности, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и отказ в банковских кредитах. Начавшееся накануне падение курса рубля и биржевых котировок в четверг на фоне санкционного «пакета Скрипалей» продолжилось: доллар к вечеру стоил уже более 66 рублей, евро пробил отметку в 77 рублей, но потом чуть откатились

назад. Акции «Аэрофлота» потеряли более 11%, правда, потом почти отыграли падение, вероятно, в связи с заявлением американского госдепа о том, что прямых ограничений против «Аэрофлота» пока не планируется.

В вопросе о возможных ответных мерах России разночтения возникли неспроста: с одной стороны, есть ряд сфер, в которых контрудар стал бы для США крайне болезненным, с другой стороны, он же стал бы выстрелом в собственную ногу. В качестве одного из таких примеров «Газета.ру» приводит гипотетический отказ от поставок в США титана. Российское предприятие «ВСМПО Ависма» обеспечивает до 35% потребностей в титане компании Boeing. Удар по американской экономике мощнейший, урон для мировой гражданской авиации колоссальный, отмечает издание. Вот только найти сопоставимый по объемам с американским рынок сбыта практически невозможно, стало быть, предприятие с двадцатитысячным коллективом понесет невосполнимые потери.

Но если применить изобретательность, удары могут оказаться демонстративно точечными, но от того не менее болезненными. Например, по тому же Boeing или Microsoft, - предлагал в эфире НСН экономист Василий Колташов.

«Что делают американские самолеты Boeing на российских внутренних линиях? Что они там вообще делают?!» - вопрошал г-н Колташов. Справедливый, согласитесь, вопрос.

Всеволод Нерознак