Москвичей ждет экстремальная среда и великолепные выходные

Синоптик Евгений Тишковец рассказал НСН о планах погоды на ближайшую неделю.

На ближайшую неделю погода в Москве будет в основном комфортной с температурой выше нормы и минимальными осадками, сообщил НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако в середине недели в столице прогнозируются экстремальные погодные условия.

«Вторник ознаменуется довольной комфортной погодой. Антициклон, солнечно, без осадков. Ночью воздух будет остывать до +12°С … +14°С, днем можно рассчитывать на +23°С … +25°С градусов тепла. Среда будет самым ненастным днем в метеорологическом отношении. Промчится холодный фронт и принесет интенсивные ливневые дожди во второй половине дня. Не исключено, что к вечеру местами осадки будут носить экстремальный характер до 25-30 мм или 30-35% месячной нормы. Воздух, тем не менее, успеет прогреться до +23°С … +28°С», — рассказал синоптик НСН.

В четверг температура немного спадет до +19°С … +24°С, осадки будут носить менее интенсивный характер. Однако уже с пятницы погода будет «великолепной», отметил синоптик.

«Миллион на миллион никаких осадков, слабопеременный ветер. Ночи уже прохладные, все-таки август, от +7°С … +12°С, но днем можно смело рассчитывать на все те же +20°С … +25°С», — заключил Тишковец.

По его словам, жары москвичам ждать не приходится, однако, комфортное тепло, которое наблюдается в августе, и так превышает многолетние значения, которые должны быть в это время года.