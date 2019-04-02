Москва переживает «устричный бум»

Директор по маркетингу компании Bluefin Ольга Тараканова рассказала НСН о том, что устрицы набирают популярность в столице и как этому способствует бренд Bluefin.

Российская столица переживает так называемый «устричный бум». Владельцы ресторанов и учредители компаний отмечают, что для всё большего числа корпоративных мероприятий обязательным атрибутом на столе становятся именно устрицы.

Такие запросы напрямую свидетельствуют о популярности этого блюда. Об этом в беседе с НСН заявила руководитель маркетингового направления Bluefin Ольга Тарканова.

«Учредители нашей компании часто путешествуют по миру. И у нас возник вопрос о том, что в Москве, в сегменте доставки кухни премиум-класса, заказать на дом дорогую японскую еду оказалось негде. Никто не возит открытые устрицы, а блюда новой японской кухни, в общем-то, тоже обнаружены в доставке не были. Именно поэтому возникла идея создать отдельный бренд по доставке премиальных блюд японской кухни. Хочу сказать, что большая часть продуктов приходит к нам два раза в неделю в контейнерах, охлаждённым на льду, что-то приходит в вакуумной шоковой заморозке. Это способы транспортировки и хранения позволяют сохранять продукты максимально свежими», - отметила собеседница НСН.

Эксперт рассказала, что в России устриц выращивают в Сочи, на Дальнем Востоке и на Сахалине. По её словам, в меню компании 5 видов устриц: два из них сахалинские, есть устрицы японские, есть устрицы французские.

«Также хочу напомнить, что есть такое понятие, согласно которому устрицы следует употреблять в сезон, где есть месяцы с буквой "р". Потому что у устриц начинается сезон размножения, и некоторые виды не принято употреблять в эти периоды. Но всегда есть возможности решить этот вопрос. Есть устрицы, которые выращивают на фермах, и в нашем меню всегда 5 видов устриц есть», - подчеркнула Ольга Тараканова.

Резюмируя, представитель Bluefin напомнила, что не за горами майские праздники, которые россияне, как правило, привыкли проводить в компании друзей, за городом. Для удобства клиентов, которые хотят отказаться от традиционного шашлыка и составить для себя меню, например, из премиальных блюд японской кухни, разработана специальная индивидуальная упаковка.

«Можно будет заказать роллы, сашими или сэты. Они помещены в индивидуальную упаковку. Кроме того, в комплекте есть палочки, салфетки и приборы, которые можно взять с собой за город. Отмечу, что бренд-шефы и шеф-повар нашей компании имеют более чем 15-тилетний опыт работы именно в японском направлении», - подчеркнула собеседница НСН.

Кстати, в Минтруде россиянам напомнили, что в мае можно будет отдыхать сначала с 1 по 5 число, а затем, поработав три дня, наши соотечественники могут посвятить отдыху ещё четыре — с 9 по 12 мая.