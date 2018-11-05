Мосийчук пригрозил Москве оккупацией

Украинские войска могут оккупировать Москвы и разделить Россию на части. С такими угрозами выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

На своей странице в Facebook Мосийчук изложил собственную версию событий 1612 года, когда войско Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. По версии украинского депутата, изгнанные из русской столицы войска «на две трети состояли из украинских казаков».

Депутат намекнул, что Киев может предпринять «кое-какие действия» по осаде российских городов совсем скоро.

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию», — заявил Мосийчук, добавив, что только такой сценарий сможет удовлетворить «нацию воинов».



Мосийчук и ранее делал громкие заявления относительно России. В частности, он заявил, что уничтожит Крымский мост, как только станет министром обороны. А пока этого не случилось, депутат призвал на помощь для осуществления диверсии радикалов и украинские спецслужбы.