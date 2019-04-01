Минтруд предлагает работать за «спасибо»

Методику нематериального поощрения работников разработал Минтруд.

Документ, касающийся мотивации государственных гражданских служащих, вышел солидным – почти на 60 страниц, с картинками, таблицами и мудреными заголовками вроде «Формирование типовой карьерной траектории государственного гражданского служащего и индивидуального плана должностного роста». Любопытствующие могут ознакомиться с ним на сайте ведомства. Цели составители методики преследовали, в частности, такие: профессиональное, честное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей государственными гражданскими служащими; привлечение и удержание компетентных кадров; повышение привлекательности государственного органа на рынке труда и престижа гражданской службы; повышение их удовлетворенности профессиональной деятельностью.

А для достижения вышепоименованных целей следует создать для служащих оптимальные условия труда, как организационно-технические, так и психофизиологические. Тут, по мысли экспертов из Минтруда, на помощь придут физкультурные пятиминутки, оформление интерьера в соответствии с требованиями гигиены, санитарии и эстетики, соблюдение права на выходные и праздничные дни, отдых, недопущение переработок.

Крайне важной формой нематериальной мотивации в методике Минтруда названо публичное выражение руководителем благодарности служащим за эффективные результаты профессиональной деятельности. Это следует делать с помощью таких форм благодарности, как слова «спасибо», «молодец», которые, как убеждены составители документа, повысят стремление гражданских служащих своей профессиональной деятельностью способствовать эффективному достижению стоящих целей и задач.

Но и это еще не все. Арсенал нематериальных поощрений велик, - напоминает методика Минтруда. Это – и грамоты, и ведомственные знаки отличия, фотографии на доске почета. Не стоит забывать и об оснащении рабочих мест, которые не должны вызывать дискомфорт. Тут в дело стоит вступить кадровым службам: указать начальству, как можно улучшить освещение, перепланировку и оснащение рабочих мест. И как же без тимбилдинга – отдельным пунктом значится создание условий для участия в мероприятиях по командообразованию. Кадровиков порадуют приложения к методике: там есть и форма мотивационной карты конкретного служащего, и образец типовой карьерной траектории, формы индивидуальных планов должностного роста и профессионального развития.

Этот веселый документ можно еще долго разбирать на цитаты. Есть, правда, один маленький нюанс. Он не отвечает на главный вопрос служащего, которого предлагается поощрять нематериально словами «молодец» и «спасибо». А именно, почему, если за определенный промежуток времени буханка черного хлеба выросла в цене с 18-20 рублей до 35-40, да еще ужалась в массе, зарплата за то же самое время не удвоилась? Как говорится, «спасибо» много...

Всеволод Нерознак