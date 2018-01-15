Минстрой проверил качество теплоснабжения в регионах

Бесперебойное теплоснабжение - важнейшая задача коммунальных служб в регионах. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ в понедельник, 15 января.



По словам главы Минстроя, отопительный сезон 2017-2018 годов в России в целом проходит стабильно, однако есть ряд проблемных моментов.

«В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация с прохождением отопительного сезона. Напомню ситуацию в Приморском крае - несмотря на представленную отчетность о полной готовности к отопительному сезону, фактически его прохождение в отдельных городах края оказалось под угрозой срыва. Ситуация потребовала вмешательства федеральных властей и правоохранительных органов. Обращаю внимание руководства регионов на необходимость жесткого контроля за уровнем подготовки органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей к прохождению отопительного периода», - подчеркнул Михаил Мень.

Он также напомнил, что в России, начиная с 2014 года, темпы модернизации коммунальной инфраструктуры ежегодно растут. Если в 2014 году объем вложений составил 178 млрд рублей, то в 2015 году этот показатель вырос на 3 процентов до 183 млрд рублей, а в 2016 году темпы роста составили 6 процентов - в развитие предприятий водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения было вложено уже 194 млрд рублей.

Со своей стороны, замглавы Минстроя России Андрей Чибис привел данные, согласно которым количество аварий с момента подачи тепла сократилась на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой показатель говорит о позитивной динамике по снижению аварийности на теплотрассах. «Тем не менее, это не повод для региональных властей расслабляться. Отопительный сезон у нас еще не закончен, прошу всех внимательно следить за тем, чтобы положительная динамика была сохранена», - подчеркнул Андрей Чибис.