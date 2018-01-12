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Общество

Минприроды призывает отказаться от мусоропроводов в многоэтажках

12 Января 2018 в 08:08

Минприроды призывает отказаться от мусоропроводов в многоэтажках. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Требования к сбору мусора должны быть сформулированы таким образом, чтобы самим жильцам было удобно выбрасывать его раздельно. Об этом заявил глава ведомства Сергей Донской. При этом ранее он говорил, что на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около десяти лет. 

Донской при этом не исключил, что ради реализации проекта мусоропроводы могут даже заварить, пишет РБК. В Минприроды не исключают вариант, когда в домах можно установить камеры видеонаблюдения — чтобы узнать, кто из жильцов не выбрасывают мусор раздельно.

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