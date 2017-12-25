Минкульт расширит список кандидатов на звание народного артиста

Министерство культуры расширило список кандидатов на звание народного артиста или народного художника, который отправляется на утверждение в администрацию президента. Об этом сообщил первый заместитель главы Минкультуры Владимир Аристархов. Также увеличен состав экспертного совета для более объективного отбора кандидатов. Такие предложения прозвучали на прошлой неделе на совете по культуре при президенте.

Ранее народный артист России Иосиф Кобзон раскритиковал Минкультуры за то, что оно, по его мнению, принимает субъективные решения о присвоении званий. Сам певец вышел из состава экспертного совета.