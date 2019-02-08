Министр назвал причину драки с участием заместителя постпреда Чечни в Крыму

Министр по национальной политике Чеченской Республики Джамбулат Умаров рассказал НСН, что могло стать причиной конфликта, произошедшего в городе Саки.

Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что заместитель постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурад Саидов стал участником драки и был задержан. Как отмечает РИА Новости, он отметил, что оба участника конфликта являются чеченцами, которые знакомы давно, а также поддерживали деловые отношения. Помимо этого, глава Чечни подчеркнул, что разногласия между мужчинами возникли из-за «взаимных претензий по бизнесу».

Его слова в беседе с НСН подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров:

«Нет никаких подробностей. Поссорились из-за бизнеса, больше ничего», - заявил собеседник НСН.

При этом ранее Джамбулат Умаров ранее заявил РИА Новости, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики. Однако, по словам Рамзана Кадырова, задержанный действительно был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. При этом он не подтвердил информацию о том, что Саидов занимал должность заместителя постпреда.

Напомним, накануне радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что Мурада Саидова задержали 6 февраля в ресторане города Саки после анонимного звонка в полицию о массовой драке в заведении. Правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что предприниматель чеченского происхождения Ибрагим Алиев отказал Саидову в передаче ему доли в бизнесе.

Между тем, 1 февраля в Чечне простились с самой пожилой жительницей России — 130-летней Коку Истамбуловой. Женщина скончалась 31 января. Известен только год ее рождения: число и месяц никто не знал.

Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН напомнил, что на Кавказе долгожительством никого не удивишь.