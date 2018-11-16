Милонов: Строгий Володин запрещает тыкать депутатам в уши

ФОТО: Депутаты Госдумы на заседании // Фишки.нет

Депутат осудил в эфире НСН неизвестного коллегу, потрогавшего пальцем за ухо парламентария Быкова.

Казус произошёл на пленарном заседании Госдумы РФ во время обсуждения изменений в Бюджетном кодексе. Один из парламентариев попытался исподтишка засунуть палец в ухо коллеге. В кадр камеры, снимавшей в это время выступление Надежды Максимовой, попал лишь «пострадавший» — депутат Олег Быков. Шутник остался неизвестным.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН искренне удивился инциденту и заверил — в Госдуме таким не занимаются. По его словам, «всё гораздо серьёзней».

«Я такого не видел никогда, и, если честно, даже представить не мог. Никому в уши не залезал, пальцем не тыкал, и мне никто пальцы не тыкал. Мягко говоря, неудачная штуковина получилась. У нас, поверьте, всё гораздо серьёзней. И страсти кипят нешуточные, и спикер Володин строгий», — рассказал Милонов.

Он предположил, что неудачная шутка могла быть частью флеш-моба. И опечалился, что по такому поведению одного депутата могут судить о работе всех народных избранников.

«Не знаю, может, это кто-то специально сделал. Может, они решили флеш-моб какой-то региональный сделать, о котором мы не знаем. Надо проверить. Я считаю, что это какая-то неудачная шутка. Мне очень не хотелось бы, чтобы по ней судили о том, как мы работаем. Мы таким не занимаемся», — подчеркнул Милонов.

Примечательно, что депутат Быков, на неприкосновенность ушей которого посягал неизвестный, отреагировал на выходку коллеги спокойно. Он отклонился в сторону, улыбнулся и что-то сказал своему соседу.

Вычислить хулигана пока не удалось. Согласно схеме рассадки депутатов, рядом с Быковым должен сидеть Юрий Петров (ЕР), но сам Быков, судя по видео, сидел не на своём месте. При этом Юрий Петров подтвердил РИА Новости своё присутствие на заседании, однако заявил, что не в курсе произошедшего.



